Над соседним с Татарстаном регионом сбили 12 БПЛА

Всего за ночь уничтожили 25 БПЛА

В ночь на воскресенье, 28 декабря, российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией ряда регионов РФ. Об этом сообщило Минобороны России.

Наибольшее число дронов было нейтрализовано над Самарской областью — там средства ПВО перехватили 12 БПЛА. В Белгородской области уничтожили 3 беспилотника. Над территорией Курской области сбили 3 дрона, над Саратовской областью — 3, над Волгоградской областью — 2, над территорией Ростовской области — 2.

Ранее наибольшее число дронов было нейтрализовано над Волгоградской областью.

Ариана Ранцева