Путин выразил соболезнования Рахмону в связи с гибелью школьника из Таджикистана

Он подчеркнул, что расследование трагедии будет доведено до конца, а виновные понесут полное наказание

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном выразил искренние соболезнования в связи с гибелью 10‑летнего таджикского школьника. Российский лидер подчеркнул, что расследование трагедии будет доведено до конца, а виновные понесут полное наказание.

— Начать нашу двустороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад. Совершение терактов в отношении детей — это особенно отвратительное преступление, и, без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца, и [виновные], безусловно, будут наказаны в полном объеме, — заявил Путин.

Трагедия произошла 16 декабря в Успенской школе, расположенной в элитном поселке Горки‑2 Одинцовского городского округа. В результате нападения подростка один четвероклассник погиб, несколько человек получили ранения. Нападавший сразу признал свою вину.

По данным следствия, несовершеннолетний тщательно готовился к преступлению. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело, а суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу на два месяца. Расследование продолжается.

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода в телефонном разговоре с главой российского МВД Владимиром Колокольцевым потребовал всестороннего расследования убийства ребенка. Рахимзода подчеркнул, что подобные преступления не только шокируют общество, но и могут быть использованы радикальными группами для пропаганды насилия.



Рената Валеева