Народная артистка СССР Вера Алентова скончалась в возрасте 83 лет

Она стала известной благодаря своим ролям в театре и кино, особенно любимой зрителями была роль в фильме «Москва слезам не верит»

Фото: кадр из кинофильма "Москва слезам не верит"

Сегодня стало известно о кончине народной артистки РСФСР, заслуженной артистки СССР Веры Валентиновны Алентовой. Об этом официально сообщил Театр имени Пушкина, где актриса работала много лет.

Алентова родилась 21 января 1942 года. Она стала известной благодаря своим ролям в театре и кино, особенно любимой зрителями была роль в фильме «Москва слезам не верит», принесшем ей всесоюзную известность и мировое признание.

Последним спектаклем, в котором участвовала Вера Алентова, стал спектакль «Платонов» в театре имени Пушкина. Актриса ушла из жизни, оставив огромный след в истории российского искусства.



Ариана Ранцева