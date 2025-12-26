Экс-сотрудника МИД РФ осудили на 12 лет за госизмену

Помимо основного срока, экс-дипломату предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей и отбыть наказание в виде одного года ограничения свободы

Суд признал Арсения Коновалова, бывшего работника Министерства иностранных дел России, виновным в передаче секретных сведений американским спецслужбам. Действуя из корыстных мотивов, Коновалов совершил преступление во время зарубежной командировки в Соединенные Штаты Америки, пишет RT.

Судебное решение постановило наказать обвиняемого тюремным заключением на срок 12 лет с содержанием в исправительном учреждении строгого режима. Помимо основного срока, экс-дипломату предстоит выплатить штраф в сумме 100 тысяч рублей и отбыть наказание в виде одного года ограничения свободы.

Следствие установило, что Коновалов добровольно предоставил иностранным структурам конфиденциальную информацию, касающуюся национальной безопасности России, получив за это материальное вознаграждение. Задержан фигурант дела сотрудниками Федеральной службы безопасности весной 2024 года.

Ранее «Реальное время» писало, что в Москве задержали мужчину за сбор данных о российских военных для украинской стороны.



Ариана Ранцева