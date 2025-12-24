В Татарстане завершили расследование дела о двойном убийстве сутенерами

В 2012 году супружеская пара организовала сеть по незаконному занятию проституцией

Фото: Максим Платонов

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 27‑летней жительницы Челябинской области, обвиняемой в совершении двух убийств в составе организованной группы. СУ СКР по РТ квалифицировало действия подозреваемой по п. п. «а», «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное организованной группой, с целью скрыть другое преступление). Об этом сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, в 2012 году супружеская пара организовала сеть по незаконному занятию проституцией, охватившую несколько регионов: Челябинскую, Свердловскую, Нижегородскую области, Башкортостан и Татарстан. В преступную схему впоследствии была вовлечена и обвиняемая, которая совместно с организаторами совершила ряд особо тяжких преступлений.

Один из эпизодов относится к 2019 году. В преступную деятельность вступила 17‑летняя девушка, однако вскоре вышла из‑под контроля сутенеров. Это послужило поводом для принятия решения об ее убийстве. Владелица незаконного бизнеса совместно с обвиняемой обманным путем вывезла потерпевшую в Верхнеуслонский район Татарстана. Там девушку опоили снотворным, задушили, а затем расчленили тело и скрыли его в лесу.

Второй эпизод связан с убийством еще одной участницы преступной схемы. Женщина переехала в Казань, привезя с собой двухлетнюю дочь. Воспитанием ребенка занялась одна из организаторов преступной деятельности, которая впоследствии решила официально оформить опеку над девочкой. В 2020 году сутенеры похитили ребенка и оформили его на себя по поддельным документам. Обвиняемая совместно с еще одной участницей преступной группы задушила мать девочки.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В 2025 году в результате кропотливой работы следователей личности злоумышленников были установлены, трое из них задержаны. Обвиняемая, заключившая досудебное соглашение о сотрудничестве, представила информацию об обстоятельствах убийства несовершеннолетней в 2019 году. Благодаря этим сведениям спустя шесть лет после исчезновения девушки были обнаружены ее останки. Кроме того, в частном доме, где произошло убийство, криминалисты выявили следы крови на потолке, что позволило окончательно идентифицировать личность потерпевшей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. При этом расследование в отношении двух участников преступной группы продолжается — один из них объявлен в федеральный розыск.

Рената Валеева