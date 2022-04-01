Минобороны России показало пуск ракеты «Оникс» по штабу группировки украинских войск

Фото: скриншот видео

В Министерстве обороны России опубликовали видео пуска высокоточных крылатых ракет «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион». В результате был уничтожен штаб группировки войск Украины в районе села Шахтерское.

По данным ведомства, ликвидировано до сорока человек личного состава, пять единиц бронетехники и автомобили различного назначения, передает «РИА Новости».

Как сегодня сообщили в Минобороны, за день российская авиация поразила 40 военных объектов Украины, в том числе два зенитных ракетных комплекса, а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ. А с начала проведения спецоперации ликвидированы 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотников и др.

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Диана Жиленкова