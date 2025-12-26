Трамп сообщил об ударе по террористам в Нигерии — в ответ на нападения на христиан

Трамп отметил, что США готовы «войти в страну во всеоружии», чтобы уничтожить террористов, совершающих «ужасные злодеяния»

Фото: Динар Фатыхов

Вооруженные силы США провели военную операцию против группировки ИГИЛ* на северо‑западе Нигерии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам главы государства, удар стал ответом на продолжающиеся нападения террористов на христианское население.

— Ранее я предупреждал этих террористов, что, если они не прекратят резню христиан, им придется заплатить адскую цену — и сегодня вечером это произошло, — написал Трамп. Президент также подчеркнул, что под его руководством США не позволят радикальному исламскому терроризму процветать, и поздравил с Рождеством всех — «включая мертвых террористов, которых будет гораздо больше, если убийства христиан продолжатся».

Месяц назад Трамп поручил Пентагону подготовить план действий против исламистов в Нигерии. В своих заявлениях он отмечал, что США готовы «войти в страну во всеоружии», чтобы уничтожить террористов, совершающих «ужасные злодеяния» против христиан.

Операция в Нигерии стала не единственной военной акцией США за последнее время: несколько дней назад американские силы нанесли удары по 70 объектам ИГИЛ в Сирии. Эти действия стали ответом на гибель трех американцев в Пальмире — двух военнослужащих и одного гражданского переводчика.



Рената Валеева