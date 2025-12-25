Верховным судом подтвержден пожизненный приговор «поволжскому маньяку»
Суд посчитал, что доводы жалобы Тагирова не содержат оснований для отмены или изменения приговора
Радик Тагиров, известный как «поволжский маньяк», получил отказ Верховного суда России на свою кассационную жалобу. Суд подтвердил ранее вынесенный пожизненный приговор, согласно которому Тагиров признан виновным в совершении 31 убийства, трех покушений на убийство и 33 разбойных нападений на пожилых женщин.
Суд посчитал, что доводы жалобы Тагирова не содержат оснований для отмены или изменения приговора. Осужденному предстоит провести первые десять лет заключения в тюрьме строгого режима, а последующий срок отбывать в колонии особого режима.
Ранее четвертым апелляционным судом общей юрисдикции в Нижнем Новгороде была рассмотрена аналогичная жалоба Тагирова, и она также осталась без удовлетворения. Следствие признано объективным, оснований для возвращения дела прокурору не установлено.
