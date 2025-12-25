Верховным судом подтвержден пожизненный приговор «поволжскому маньяку»

Фото: Ирина Плотникова

Радик Тагиров, известный как «поволжский маньяк», получил отказ Верховного суда России на свою кассационную жалобу. Суд подтвердил ранее вынесенный пожизненный приговор, согласно которому Тагиров признан виновным в совершении 31 убийства, трех покушений на убийство и 33 разбойных нападений на пожилых женщин.

Суд посчитал, что доводы жалобы Тагирова не содержат оснований для отмены или изменения приговора. Осужденному предстоит провести первые десять лет заключения в тюрьме строгого режима, а последующий срок отбывать в колонии особого режима.

Ранее четвертым апелляционным судом общей юрисдикции в Нижнем Новгороде была рассмотрена аналогичная жалоба Тагирова, и она также осталась без удовлетворения. Следствие признано объективным, оснований для возвращения дела прокурору не установлено.



Ариана Ранцева