Следователя по делу о стрельбе в казанской школе №175 осудили на 10 лет за крупную растрату
Басманный суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему заместителю руководителя управления Главного следственного управления Следственного комитета России Александру Избенко. Его признали виновным по ч.4 ст.160 Уголовного кодекса РФ («Растрата в особо крупном размере») и десятью преступлениями по части третьей этой же статьи. Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Помимо основного наказания, с Избенко также взыскано около 19 миллионов рублей в пользу государства. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Александр Избенко занимал должность заместителя руководителя управления ГСУ СК РФ по расследованию организованной преступной деятельности. До начала судебного процесса он принимал участие в ряде громких уголовных дел, включая расследование трагедии в Казани, произошедшей в гимназии №175 в мае 2021 года.
По материалам дела, общая сумма ущерба, нанесенного государству действиями обвиняемого, составляет более 185 миллионов рублей. Среди эпизодов, фигурировавших в деле, были эпизоды, касающиеся расследования авиакатастрофы самолета Ту-134, ареста бывших руководителей Федеральной налоговой службы по Ростовской области и незаконного ввоза дорогой электроники из Финляндии под видом строительных материалов.
