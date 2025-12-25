Следователя по делу о стрельбе в казанской школе №175 осудили на 10 лет за крупную растрату

По материалам дела, общая сумма ущерба, нанесенного государству действиями обвиняемого, составляет более 185 миллионов рублей

Фото: Артем Дергунов

Басманный суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему заместителю руководителя управления Главного следственного управления Следственного комитета России Александру Избенко. Его признали виновным по ч.4 ст.160 Уголовного кодекса РФ («Растрата в особо крупном размере») и десятью преступлениями по части третьей этой же статьи. Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Помимо основного наказания, с Избенко также взыскано около 19 миллионов рублей в пользу государства. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Александр Избенко занимал должность заместителя руководителя управления ГСУ СК РФ по расследованию организованной преступной деятельности. До начала судебного процесса он принимал участие в ряде громких уголовных дел, включая расследование трагедии в Казани, произошедшей в гимназии №175 в мае 2021 года.



По материалам дела, общая сумма ущерба, нанесенного государству действиями обвиняемого, составляет более 185 миллионов рублей. Среди эпизодов, фигурировавших в деле, были эпизоды, касающиеся расследования авиакатастрофы самолета Ту-134, ареста бывших руководителей Федеральной налоговой службы по Ростовской области и незаконного ввоза дорогой электроники из Финляндии под видом строительных материалов.



Ариана Ранцева