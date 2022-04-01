Глава Еврокомиссии: если Китай окажет военную помощь России, то это может подорвать его репутацию в Европе
Если Китай будет оказывать военную помощь России, то это может обернуться подрывом репутации Пекина в Европе. Об этом предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, Китай должен понимать в этом случае риск серьезных репутационных потерь. Они могут распространяться на бизнес и инвестиции.
— Ни один гражданин ЕС не поймет, если Китай будет оказывать военную помощь России, — приводит слова главы Еврокомиссии ТАСС.
Несколько дней назад официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что попытки США сдержать Китай и Россию успехом не увенчаются. Заявление было сделано в связи с распространенным Пентагоном документом, в котором Россия называлась для США «острой угрозой», а КНР — «постоянным соперником».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым