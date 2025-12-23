В утреннем ДТП на улице Васильченко в Казани пострадали два водителя

Водитель Renault выехал на перекресток на «красный» и столкнулся с Hyundai

Фото: Динар Фатыхов

В Казани утром 23 декабря произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого оба водителя получили телесные повреждения. Авария случилась около 09:50 мск на улице Васильченко, сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, причиной столкновения стало нарушение ПДД водителем автомобиля Renault, жителем Московского района 1955 года рождения. Следуя со стороны улицы Рахимова в направлении Гагарина, он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В этот момент произошло столкновение с автомобилем Hyundai, за рулем которого находился житель Черемшанского района Татарстана 1990 года рождения.

В результате инцидента оба водителя получили травмы и были доставлены в медучреждение для оказания необходимой помощи.

Рената Валеева