Мединский: «Продолжаем переговоры в режиме ВКС»

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский опубликовал в своем telegram-канале фотографии с онлайн-встречи с представителями Киева.

— Продолжаем переговоры в режиме ВКС, — написал он. При этом Мединский добавил, что позиции России по Крыму и Донбассу остаются неизменными.

Напомним, 29 марта делегации России и Украины встречались в Стамбуле. Это были первые очные переговоры после трехнедельного перерыва на онлайн-встречи.

По итогам переговоров в Стамбуле Мединский заявил, что переговоры прошли конструктивно. По его словам, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Также Киев отказался от стремления вернуть Крым, Севастополь и Донбасс военным путем. По его словам, предложения Украины по гарантиям безопасности не распространяются на эти территории. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина