Мединский: «Продолжаем переговоры в режиме ВКС»
Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский опубликовал в своем telegram-канале фотографии с онлайн-встречи с представителями Киева.
— Продолжаем переговоры в режиме ВКС, — написал он. При этом Мединский добавил, что позиции России по Крыму и Донбассу остаются неизменными.
Напомним, 29 марта делегации России и Украины встречались в Стамбуле. Это были первые очные переговоры после трехнедельного перерыва на онлайн-встречи.
По итогам переговоров в Стамбуле Мединский заявил, что переговоры прошли конструктивно. По его словам, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Также Киев отказался от стремления вернуть Крым, Севастополь и Донбасс военным путем. По его словам, предложения Украины по гарантиям безопасности не распространяются на эти территории. Подробнее — в материале «Реального времени».
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