В Казани изъяли более 150 елок у нелегальных торговцев у Московского рынка

Вся изъятая хвойная продукция помещена на хранение

Фото: Реальное время

В Казани у Московского рынка прошел рейд против незаконной торговли хвойными деревьями. По итогам проверки сотрудники контролирующих органов изъяли более 150 елей и составили несколько административных протоколов. Информацию подтвердили в администрации Кировского и Московского районов города.



По результатам рейда составили три административных материала по статье 3.2 Кодекса об административных правонарушениях Татарстана за несанкционированную торговлю. Дополнительно полицейские оформили протокол о незаконной предпринимательской деятельности. Вся изъятая хвойная продукция помещена на хранение — окончательное решение по ней будет принято после завершения процессуальных процедур.





На территории Кировского и Московского районов работают два официальных елочных базара: на улице Декабристов, 114 и на улице Краснококшайской, 150/2. Всего в городе развернуто 19 специально оборудованных площадок во всех районах. Городские власти призывают жителей приобретать ели только в разрешенных местах и оперативно сообщать о случаях несанкционированной торговли в контролирующие органы.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил позитивную тенденцию: в городе постепенно снижается спрос на живые ели.

— Нас радует, что все меньше и меньше люди покупают живые елки и нет необходимости для этого уничтожать живой лес. Тем не менее такие новогодние точки по продаже елочных базаров все еще есть, — подчеркнул глава города.

Рената Валеева