Движение по трассе М‑12 «Восток» в Башкирии приостановлено из‑за ДТП
Для минимизации затруднений организован альтернативный маршрут
На федеральной трассе М‑12 «Восток» в Бураевском районе Башкортостана произошло ДТП, приведшее к полной остановке движения. Инцидент зафиксирован на 1308‑м километре автодороги в направлении Москвы, сообщили в государственной компании «Автодор».
Для минимизации транспортных затруднений организован альтернативный маршрут: водителям предложено воспользоваться съездом через развязку на 1337‑м километре в Татышлинском районе Башкирии.
Движение осуществляется по региональной дороге в сторону населенного пункта Бураево.
