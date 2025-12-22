Движение по трассе М‑12 «Восток» в Башкирии приостановлено из‑за ДТП

Для минимизации затруднений организован альтернативный маршрут

Фото: Динар Фатыхов

На федеральной трассе М‑12 «Восток» в Бураевском районе Башкортостана произошло ДТП, приведшее к полной остановке движения. Инцидент зафиксирован на 1308‑м километре автодороги в направлении Москвы, сообщили в государственной компании «Автодор».

Для минимизации транспортных затруднений организован альтернативный маршрут: водителям предложено воспользоваться съездом через развязку на 1337‑м километре в Татышлинском районе Башкирии.

Движение осуществляется по региональной дороге в сторону населенного пункта Бураево.

Рената Валеева