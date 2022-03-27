Хронология военной спецоперации: самое важное за 27 марта

Важные события 32-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны России

День 32-й: усиление посредничества Турции, уничтожение крупной базы горючего под Львовом, пытки пленных

По данным Министерства обороны России на 27 марта, с начала специальной военной операции, уничтожено 1 656 украинских танков и других боевых бронированных машин, 1 503 единицы специальной военной автомобильной техники, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, 289 беспилотных летательных аппаратов и 169 установок реактивных систем залпового огня.



Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский, анонсировал новый очный раунд — последний раз стороны встречались офлайн 7 марта в Белоруссии. Встреча пройдет на следующей неделе — 29 и 30 марта. Место, где стороны сядут за стол переговоров, Мединский не назвал. Об очной встрече делегации России и Украины договорились сегодня во время очередного обсуждения стоящих перед ними вопросов в формате видео-конференц-связи.

Неоднократными предложениями турецких властей о помощи в организации встреч России и Украины все же решили воспользоваться — очный раунд переговоров двух стран пройдет в Стамбуле. Об этом договорились лично президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Турция намерена продолжать содействовать установлению перемирия и мира между Москвой и Киевом.

В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования крупной базы горючего в районе Львова. Она обеспечивала топливом украинские войска в западных областях страны и под Киевом. Высокоточными крылатыми ракетами уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода, где ремонтировались и модернизировались зенитные ракетные комплексы «Тор» и С-125, радиолокационные станции для военно-воздушных сил Украины, средства РЭБ и прицелы для танков. В 30 км юго-западнее Киева, в селе Плесецкое, высокоточным оружием большой дальности морского базирования ликвидирован склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук».



Украинские войска обстреляли ракетами и минами города Ясиноватая и Донецк. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), по Ясиноватой выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», по Донецку — девять мин калибром 120 миллиметров.

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Также Бастрыкин поручил установить все обстоятельства расстрела мирных жителей на блокпосту, расположенном на выезде из Запорожья, — в интернете появилась информация, что 17 марта украинские боевики расстреляли тех, кто пытался покинуть город. Погибли двое человек. Еще трое мирных граждан получили ранения.

США продолжают объясняться после резкого высказывания своего президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Постоянный представитель Штатов при НАТО Джулианн Смит, заявила, что страна не стремится сменить руководство России и не преследует политику смены режима. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя выходку Байдена, сказал, что не использовал бы подобного рода слова, потому что продолжает «вести дискуссии с президентом Путиным». Он обратил внимание, что сейчас надо добиваться прекращения огня и вывода российских войск с Украины, а чтобы это случилось, не следует «эскалировать ситуацию ни словами, ни действиями».



О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.