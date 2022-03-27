Хронология военной спецоперации: самое важное за 27 марта
Важные события 32-го дня специальной военной операции России на Украине
День 32-й: усиление посредничества Турции, уничтожение крупной базы горючего под Львовом, пытки пленных
По данным Министерства обороны России на 27 марта, с начала специальной военной операции, уничтожено 1 656 украинских танков и других боевых бронированных машин, 1 503 единицы специальной военной автомобильной техники, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, 289 беспилотных летательных аппаратов и 169 установок реактивных систем залпового огня.
- Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский, анонсировал новый очный раунд — последний раз стороны встречались офлайн 7 марта в Белоруссии. Встреча пройдет на следующей неделе — 29 и 30 марта. Место, где стороны сядут за стол переговоров, Мединский не назвал. Об очной встрече делегации России и Украины договорились сегодня во время очередного обсуждения стоящих перед ними вопросов в формате видео-конференц-связи.
- Неоднократными предложениями турецких властей о помощи в организации встреч России и Украины все же решили воспользоваться — очный раунд переговоров двух стран пройдет в Стамбуле. Об этом договорились лично президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Турция намерена продолжать содействовать установлению перемирия и мира между Москвой и Киевом.
- В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования крупной базы горючего в районе Львова. Она обеспечивала топливом украинские войска в западных областях страны и под Киевом. Высокоточными крылатыми ракетами уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода, где ремонтировались и модернизировались зенитные ракетные комплексы «Тор» и С-125, радиолокационные станции для военно-воздушных сил Украины, средства РЭБ и прицелы для танков. В 30 км юго-западнее Киева, в селе Плесецкое, высокоточным оружием большой дальности морского базирования ликвидирован склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук».
- Украинские войска обстреляли ракетами и минами города Ясиноватая и Донецк. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), по Ясиноватой выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», по Донецку — девять мин калибром 120 миллиметров.
- Глава Луганской народной республики, независимость которой Россия признала 21 февраля, Леонид Пасечник заявил, что на территории ЛНР в ближайшее время может пройти референдум о вхождении в состав РФ. Однако позже он уточнил, что никакой подготовки к всенародному голосованию сейчас не ведется, а власти республики в первую очередь нацелены на завершение военных действий. Только после этого можно говорить жителям ЛНР об определении их дальнейшей судьбы. В Государственной думе считают, что сейчас неподходящий момент для референдума о вхождении ЛНР в состав России. В тоже время и Луганская, и Донецкая народные республики вправе принять решение о присоединении к РФ, если оно не противоречит их конституциям, указал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
- Представители сразу нескольких российских СМИ-монашество одновременно взяли интервью у президента Украины Владимира Зеленского, на что сразу же отреагировали Роскомнадзор и Генеральная прокуратура России. Последняя намерена дать «принципиальную правовую оценку содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения». Роскомнадзор в свою очередь уже приступил к проверке для определения степени ответственности СМИ, взявших интервью, и принятия мер реагирования.
- После распространения в интернете видео, на котором «украинские националисты крайне жестоко обращаются с пленными» председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать эти факты. На кадрах видно, как взятым в плен прострелили ноги и не оказали медицинскую помощь. По некоторым данным, видео снято на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.
- Также Бастрыкин поручил установить все обстоятельства расстрела мирных жителей на блокпосту, расположенном на выезде из Запорожья, — в интернете появилась информация, что 17 марта украинские боевики расстреляли тех, кто пытался покинуть город. Погибли двое человек. Еще трое мирных граждан получили ранения.
- США продолжают объясняться после резкого высказывания своего президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Постоянный представитель Штатов при НАТО Джулианн Смит, заявила, что страна не стремится сменить руководство России и не преследует политику смены режима. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя выходку Байдена, сказал, что не использовал бы подобного рода слова, потому что продолжает «вести дискуссии с президентом Путиным». Он обратил внимание, что сейчас надо добиваться прекращения огня и вывода российских войск с Украины, а чтобы это случилось, не следует «эскалировать ситуацию ни словами, ни действиями».
О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.
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