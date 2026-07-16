В Пермском крае с рельсов сошли шесть вагонов

Наблюдаются задержки рейсов

Фото: Артем Дергунов

На участке Кишерть — Шумково в Пермском крае с рельсов сошли шесть вагонов грузового поезда и одна секция локомотива. Об этом сообщил канал Свердловской железной дороги (СвЖД) в «Максе».

Инцидент произошел 15 июля в 23:31 по московскому времени на двухпутном электрифицированном участке, где грузом были глинозем.

Из-за схода вагонов наблюдаются задержки у девяти пассажирских поездов. Пресс-служба ФПК подтвердила, что в связи с восстановительными работами на перегоне Кишерть — Шумково происходит задержка следования пассажирских составов.

Задерживаются следующие поезда: №73 Тюмень — Санкт-Петербург, №69 Чита — Москва, №149 Челябинск — Санкт-Петербург, №109 Новый Уренгой — Москва, №1 Владивосток — Москва, №85 Серов — Москва, №72 Санкт-Петербург — Екатеринбург, №2 Москва — Владивосток и №802 Пермь — Екатеринбург.

Ранее в Пенсильвании сошли с рельсов три вагона с опасными материалами.

Никита Егоров