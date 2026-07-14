США нанесли удары по шести иранским городам
Иран ответил ударами по базам США в Кувейте и Бахрейне
Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о завершении пятичасовой волны ударов по Ирану. Американские военные поразили объекты в городах Бушер, Чахбехар, Джаск, Конарак, Абу-Муса и Бендер-Аббас.
— Удары были нанесены с целью дальнейшего снижения возможностей Ирана атаковать коммерческие суда, — рассказало ведомство в своих социальных сетях.
Применялись высокоточные боеприпасы по иранским системам береговой обороны, объектам ракетных войск, беспилотной авиации и военно-морских сил, сообщает ведомство.
В ответ Иран нанес удары по военным базам США в Кувейте и Бахрейне. Иранские военные целились в системы связи, топливные резервуары, системы ПВО Patriot, наблюдательные вышки и склады боеприпасов, сообщает республиканское агентство.
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