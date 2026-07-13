Водитель грузовика погиб при столкновении с поездом
Авария произошла в Набережных Челнах
В Набережных Челнах на железнодорожном переезде произошло смертельное ДТП. Водитель 1972 года рождения, управлявший грузовым автомобилем Shacman, съехал в кювет, после чего столкнулся с поездом.
— В результате ДТП водитель грузовика погиб на месте, сообщает Госавтоинспекция.
По предварительным данным, 13 июля 2026 года в дневное время на железнодорожном переезде, расположенном на Моторной улице в Набережных Челнах, произошло столкновение грузового автомобиля с тепловозом.
Ранее в Черемшанском районе Татарстана пассажирский автобус съехал в кювет. В ДТП пострадали 15 человек.
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