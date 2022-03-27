ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

Фото: скриншот видео Минобороны России

Украинские войска обстреляли ракетами и минами Ясиноватую и Донецк, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).



Согласно имеющимся данным, по населенному пункту Ясиноватая было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», по Донецку — девять мин калибром 120 миллиметров, сообщает «РИА Новости».

На этой неделе Минобороны России зафиксировало 17 обстрелов мирных граждан, следовавших по гуманитарным коридорам, в том числе обстрелы колонны беженцев из Мариуполя.

Маргарита Головатенко