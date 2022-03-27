Следком России займется установкой обстоятельств расстрела мирных жителей в Запорожье

Фото: Максим Платонов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства расстрела мирных жителей на блокпосту в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации СК, сегодня в интернете опубликовали информацию о том, что 17 марта 2022 года в Запорожье на блокпосту, расположенном на выезде из города, украинские боевики расстреляли мирных жителей, пытавшихся уехать оттуда. В результате двое человек погибли, трое получили огнестрельные ранения.

Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к ответственности.

Фото: kremlin.ru

Также сегодня Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими. В интернете появились кадры, как тем прострелили ноги, не оказав медицинской помощи.



Дарья Акимова