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Басманный суд арестовал блогера Илью Ремесло

21:15, 17.07.2026

Срок ареста установлен до 16 сентября 2026 года

Басманный суд арестовал блогера Илью Ремесло
Фото: Динар Фатыхов

Басманный суд столицы принял решение об аресте блогера Ильи Ремесло. Ему предъявлено обвинение по уголовной статье, связанной с распространением заведомо ложной информации.

— Ремесло арестован до 16 сентября 2026 года, — сообщает Мосгорсуд.

Ранее сообщалось, что адвокат блогера Сергей Бадашмин заявил о задержании своего подзащитного в Санкт-Петербурге и его этапировании в Москву.

Вадим Вахрушев

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