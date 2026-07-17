Басманный суд арестовал блогера Илью Ремесло
Срок ареста установлен до 16 сентября 2026 года
Басманный суд столицы принял решение об аресте блогера Ильи Ремесло. Ему предъявлено обвинение по уголовной статье, связанной с распространением заведомо ложной информации.
— Ремесло арестован до 16 сентября 2026 года, — сообщает Мосгорсуд.
Ранее сообщалось, что адвокат блогера Сергей Бадашмин заявил о задержании своего подзащитного в Санкт-Петербурге и его этапировании в Москву.
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