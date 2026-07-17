Источник: задержан блогер Илья Ремесло по делу о фейках об армии

Информацию сообщают со ссылкой на правоохранительные органы.

В Санкт-Петербурге задержан блогер Илья Ремесло по делу о распространении фейков об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседника агентства, уголовное дело возбуждено по мотиву политической ненависти. Как сообщил адвокат блогера Сергей Бадашмин, его подзащитного этапируют в Москву для избрания меры пресечения.

Ранее суд в Москве заочно осудил Михаила Ходорковского* на 10 лет лишения свободы по делу о фейках о российской армии.

Зульфат Шафигуллин