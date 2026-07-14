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БПЛА массово атаковали промзону башкирского Салавата — Хабиров

07:26, 14.07.2026

После падения обломков беспилотников образовались несколько очагов возгорания

БПЛА массово атаковали промзону башкирского Салавата — Хабиров
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Украинские БПЛА массово атаковали промзону башкирского города Салавата. Об этом сообщил губернатор Башкортостана Радий Хабиров.

В результате атаки в Салавате возник ряд очагов возгорания, вызванных падением обломков беспилотников.

— Оперативные службы приступили к ликвидации последствий, сил и средств достаточно. Пострадавших нет, — заявил Хабиров.

взято с сайта kremlin.ru

Ранее режим беспилотной опасности с 04.42 мск до 07.17 мск также действовал на территории Татарстана.

Зульфат Шафигуллин

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