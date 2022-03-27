Бастрыкин поручил расследовать жестокое обращение украинских националистов с российскими пленными

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими военнослужащими. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.

По информации Следкома, ранее в интернете появились кадры, на которых украинские националисты жестоко обращаются с пленными. На видео запечатлено, как тем прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. По некоторым данным, это могло быть на одной из националистических баз в Харьковской области.

Бастрыкин поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего, осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц, чтобы затем привлечь их к установленной законом ответственности.

Фото: Максим Платонов

Недавно Бастрыкин сообщил, что по событиям на Украине и в Донбассе Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 500 уголовных дел, фигурантами которых стали 180 лиц. По его словам, среди них есть в том числе высокопоставленные представители военного и политического руководства Украины.



Дарья Акимова