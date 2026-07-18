В Азнакаевском районе предотвратили подтопление жилых домов

Уровень воды снижается, жилой сектор не подтоплен

Фото: Гарафутдин Хисамутдинов

В Азнакаевском районе Татарстана ликвидируют последствия перелива воды из местного водохранилища. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по республике, инцидент произошел у населенного пункта Сапеево из-за наполнения гидротехнического сооружения дождевым паводком.

— Причина происшествия в том, что со сливом воды на дамбе не справляются водопропускные трубы, поэтому происходит перелив, — сообщает пресс-служба.

Спасатели организовали прокладку обводных каналов, что позволило отвести воду. В результате перелив через дамбу прекратился, уровень воды начал снижаться. По данным МЧС, жилой сектор не пострадал.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в Татарстане из-за очень сильных дождей.

Вадим Вахрушев