Клишас заявил, что ДНР и ЛНР вправе принять решение о вступлении в состав России

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) вправе принять решение о вступлении в состав России, если оно не противоречит их конституциям, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас

— Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями, заявил Клишас «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сегодня заявил, что референдум о вхождении Донбасса в состав России может пройти на территории ЛНР в ближайшее время.

— Народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение. Я почему-то уверен, что это именно так и будет, — сказал он.

Напомним, референдум о независимости республик Донбасса состоялся в 2014 году после государственного переворота в Киеве.

Маргарита Головатенко