В Татарстане отменили режим ракетной опасности
Ограничения действовали чуть меньше одного часа
На всей территории Татарстана отменили режим ракетной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения действовали чуть меньше одного часа — с 04.07 мск до 04.58 мск. В крупных городах Татарстана звучали сирены воздушной тревоги.
Аэропорт Нижнекамска возобновил свою работу в полном объеме, казанский и бугульминский — пока закрыты.
Напомним, ранее ракетная опасность была объявлена в десяти регионах России.
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