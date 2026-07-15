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В Татарстане отменили режим ракетной опасности

05:03, 15.07.2026

Ограничения действовали чуть меньше одного часа

В Татарстане отменили режим ракетной опасности
Фото: скриншот приложения МЧС

На всей территории Татарстана отменили режим ракетной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения действовали чуть меньше одного часа — с 04.07 мск до 04.58 мск. В крупных городах Татарстана звучали сирены воздушной тревоги.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Аэропорт Нижнекамска возобновил свою работу в полном объеме, казанский и бугульминский — пока закрыты.

Напомним, ранее ракетная опасность была объявлена в десяти регионах России.

Зульфат Шафигуллин

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Происшествия Татарстан

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