Постпред США при НАТО заявила, что страна не стремится сменить руководство России

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя вчерашние слова американского президента Джо Байдена, заявила, что страна не стремится сменить руководство России. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, США не преследует политику смены режима в России. При этом постпред назвала безукоризненным выступление Байдена, в котором он допустил такие высказывания.



Фото: kremlin.ru

Накануне Джо Байден, выступая в Польше, заявил, что Украина никогда не станет победой для России, а российский президент Владимир Путин не может оставаться у власти. Также американский лидер назвал Путина «мясником». До этого Байден заявил, что российский президент — «военный преступник». В МИД РФ тогда предупредили, что подобные заявления ставят российско-американские отношения на грань разрыва.



Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал высказывания Байдена в адрес Путина. Он заявил, что не стал бы использовать подобного рода слова.



Дарья Акимова