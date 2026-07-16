В Казани 16-летний водитель питбайка наехал на сотрудника ГИБДД

Подросток пытался скрыться от погони полицейских

Фото: Максим Платонов

Следователи возбудили «уголовку» в отношении 16-летнего жителя Казани за применение насилия в отношении представителя власти.

Как сообщила пресс-служба СКР по республике, утром 14 июля казанец на питбайке нарушил ПДД, выехав на автодорогу общего пользования. На перекрестке ул. Айдарова и Давыдова нарушителя попытались остановить сотрудники ГИБДД, но их законным требованиям подросток не подчинился и попытался скрыться, совершив при этом наезд на одного из полицейских. После этого нарушитель был задержан. Пострадавший сотрудник полиции госпитализирован.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

— Сейчас все необходимые лечебные процедуры проводятся. Я думаю, что все будет нормально, инспектор наш выздоровеет, встанет в строй и продолжит службу в дальнейшем, — прокомментировал ЧП замначальника управления Госавтоинспекции РТ Дамир Бикмухаметов на пресс-конференции 16 июля.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с начала года жертвами ДТП с участием мототранспорта стали восемь человек.

Никита Егоров