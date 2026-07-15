В Буинске вынесен приговор водителю, сбившему сотрудника ГАИ

Он был пьян, не имел прав

Фото: Илья Репин

В Буинске суд приговорил 20-летнего жителя Апастовского района к 4 годам колонии за наезд на сотрудника Госавтоинспекции. Ночью 28 марта экипаж ДПС остановил Mercedes-Benz S350 без госномеров.

— Сотрудник правоохранительных органов оказался на капоте автомобиля, после чего злоумышленник продолжил движение, протащив полицейского на капоте не менее 2 км.

После погони нарушителя задержали. Выяснилось, что он был пьян и не имел прав. От освидетельствования отказался.

Суд квалифицировал действия по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти») и назначил 4 года колонии общего режима.

Ранее Госавтоинспекция Казани сообщила о 97 ДТП в выходные дни, в которых погибли восемь человек.

Вадим Вахрушев