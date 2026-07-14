С 04.42 мск в Татарстане действует режим беспилотной опасности
Аэропорт Бугульмы временно приостановил работу
В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения на территории всей республики действуют с 04.42 мск.
Аэропорт Бугульмы временно приостановил работу в целях обеспечения безопасности полетов.
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