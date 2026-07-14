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С 04.42 мск в Татарстане действует режим беспилотной опасности

07:05, 14.07.2026

Аэропорт Бугульмы временно приостановил работу

С 04.42 мск в Татарстане действует режим беспилотной опасности
Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения на территории всей республики действуют с 04.42 мск.

Аэропорт Бугульмы временно приостановил работу в целях обеспечения безопасности полетов.

скриншот с сайта Яндекс.карты
Зульфат Шафигуллин

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