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Генпрокуратура России заявила, что даст оценку содержания интервью с Зеленским

21:15, 27.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Генпрокуратура России заявила, что даст оценку содержания интервью с Зеленским
Фото: wikipedia.org

В Генеральной прокуратуре России заявили, что дадут правовую оценку факту публикации и содержанию интервью президента Украины Владимира Зеленского нескольким российским СМИ. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.

Ранее стало известно, что ряд российских СМИ, в том числе признанных иностранными агентами, взяли интервью у Зеленского. По факту этого Роскомнадзор начал проверку в отношении них.

Согласно заявлению Генпрокуратуры, ведомством будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения.

Сегодня Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журналиста Александра Невзорова, в отношении которого ранее возбудили дело о фейках о ВС России. Ведомство также заблокировало сайт немецкого издания Bild.

Дарья Акимова
Общество

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