Генпрокуратура России заявила, что даст оценку содержания интервью с Зеленским

В Генеральной прокуратуре России заявили, что дадут правовую оценку факту публикации и содержанию интервью президента Украины Владимира Зеленского нескольким российским СМИ. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.

Ранее стало известно, что ряд российских СМИ, в том числе признанных иностранными агентами, взяли интервью у Зеленского. По факту этого Роскомнадзор начал проверку в отношении них.

Согласно заявлению Генпрокуратуры, ведомством будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения.

Сегодня Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журналиста Александра Невзорова, в отношении которого ранее возбудили дело о фейках о ВС России. Ведомство также заблокировало сайт немецкого издания Bild.

Дарья Акимова