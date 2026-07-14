Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева

Заслуженный мастер спорта России ушла из жизни в ночь на 14 июля

14 июля на 54-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта России Галина Куклева. О ее смерти сообщил Союз биатлонистов России.

— Галя болела долгое время, лечилась от онкологии, боролась с болезнью. Но не всегда получается победить болезнь, и люди уходят, — передает РИА «Новости» слова своего источника.

Главным достижением спортсменки стало золото Олимпийских игр 1998 года в Нагано в спринтерской гонке на 7,5 км. Она выиграла с минимальным отрывом в 0,7 секунды. Также Куклева трижды становилась чемпионкой мира в эстафетах, выигрывала чемпионаты Европы и одержала 23 победы на этапах Кубка мира, девять из которых — в личных дисциплинах.

За заслуги перед спортом награждена орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что не будет менять свою позицию по допуску российских спортсменов.

Вадим Вахрушев