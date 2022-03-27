Макрон прокомментировал высказывания Байдена в адрес Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Его слова приводит «РИА Новости».

— Я думаю, что надо опираться на факты и делать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии с президентом Путиным, — заявил Макрон.

Фото: kremlin.ru

Сейчас надо добиваться прекращения огня, полного вывода российских войск с территории Украины. Чтобы это случилось, не надо «эскалировать ситуацию ни словами, ни действиями», считает президент Франции.

Ранее Джо Байден, выступая в Польше заявил, что Украина никогда не станет победой для России, а Владимир Путин не может оставаться у власти. Также американский лидер назвал Путина «мясником». До этого Байден заявил, что российский президент — «военный преступник». В МИД РФ тогда предупредили, что подобные заявления ставят российско-американские отношения на грань разрыва.



Татьяна Леухина