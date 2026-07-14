В Татарстане задержали двух подростков за угон авто главы предприятия в Буинском районе

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»)

Фото: Айдар Раманкулов

Полицейские Татарстана задержали двух подростков, подозреваемых в угоне автомобиля в Буинском районе. Об этом сообщили в МВД по республике.

В полицию обратился 62-летний житель района, руководитель одного из предприятий. Мужчина сообщил, что не обнаружил своего автомобиля Chevrolet Niva, который был припаркован в селе Кият. Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили машину с признаками ДТП в лесном массиве между селами Русские Кищаки и Старые Тинчали.

По подозрению в угоне задержаны двое студентов 16 и 17 лет из Буинска. Они дали признательные показания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее Татарстан оказался в числе «середнячков» в ПФО по количеству краж автомобилей и мотоциклов. При этом в МВД по РТ рассказали о росте числа хищений денежных средств из автомобилей преступниками-гастролерами. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова