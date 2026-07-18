18-летний водитель уснул за рулем и сбил людей на остановке в Чебоксарах

В результате аварии женщина погибла, мужчина госпитализирован

В Чебоксарах автомобиль под управлением 18-летнего водителя врезался в остановочный павильон, где находились ожидающие общественный транспорт пассажиры. ДТП произошло вечером 17 июля у дома №36 на Московском проспекте, сообщает УМВД России по городу.

— В результате погибла женщина, личность которой устанавливается. Еще один мужчина в бессознательном состоянии доставлен в медицинское учреждение, — сообщает УМВД.

Предполагаемый виновник ДТП пояснил сотрудникам полиции, что уснул во время движения. Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на железнодорожном переезде станции Каликино грузовой поезд столкнулся с автомобилем.

Вадим Вахрушев