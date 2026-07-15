В Татарстане открыли все три аэропорта после отмены ракетной опасности
Росавиация сообщила о снятии ограничений на полеты
В Татарстане открыли все три аэропорта после отмены ракетной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы возобновили работу в штатном порядке.
— Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении Росавиации.
Напомним, ранее в десяти регионах России объявили ракетную опасность.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».