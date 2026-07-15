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В Татарстане открыли все три аэропорта после отмены ракетной опасности

05:23, 15.07.2026

Росавиация сообщила о снятии ограничений на полеты

В Татарстане открыли все три аэропорта после отмены ракетной опасности
Фото: Максим Платонов

В Татарстане открыли все три аэропорта после отмены ракетной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы возобновили работу в штатном порядке.

скриншот с сайта Яндекс.карты

— Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении Росавиации.

Напомним, ранее в десяти регионах России объявили ракетную опасность.

Зульфат Шафигуллин

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