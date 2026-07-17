В Балашихе 15-летнюю девочку задержали при попытке поджечь АЗС

Подросток действовала по указанию неизвестного человека из мессенджера

В Балашихе Московской области полиция задержала 15-летнюю школьницу, которая пыталась поджечь автозаправочную станцию. По данным правоохранителей, подросток действовала по указанию неизвестного человека из мессенджера, сообщает ТАСС.

Как сообщили в ГУ МВД России по Московской области, девочка облила заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью и попыталась поджечь его спичками. Однако довести задуманное до конца ей не удалось — сотрудники АЗС остановили подростка и передали ее полиции. Возгорания не произошло.

Во время опроса в присутствии законных представителей девочка рассказала, что переписывалась с неизвестным мужчиной, который оказывал на нее психологическое давление и угрожал ей, заставляя выполнить противоправные действия. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к умышленному уничтожению имущества. Также следователи возбудили дело по статье о террористическом акте.

По данным МВД по РТ, только с начала 2026 года на момент апреля уже были задержаны семь несовершеннолетних за диверсионную деятельность, а за последние три года еще семь — на этапе подготовки нападений на образовательные организации Татарстана. Эксперты отмечают, что многие из задержанных за террористическую деятельность сами являются жертвами буллинга, семейных проблем и отсутствия поддержки, а родители часто не замечают тревожных сигналов или реагируют лишь запретами и наказаниями. Подробнее о том, как вести себя сейчас взрослым, почему им нужно следить за покупками своих детей и что предпринимается в республике в качестве профилактики, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова