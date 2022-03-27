В Госдуме считают, что сейчас неподходящее время для референдума о вхождении ЛНР в состав России

В настоящее время неподходящий момент для проведения референдума о вхождении Луганской народной республики (ЛНР) в состав России.



— Я думаю, сейчас неподходящий для этого момент. И вряд ли сейчас надо озадачиваться такими вопросами, когда решается судьба на фронте, — сказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников ТАСС.

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сегодня заявил, что референдум о вхождении Донбасса в состав России может пройти на территории ЛНР в ближайшее время.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что Донецкая и Луганская народные республики вправе принять решение о вступлении в состав России, если оно не противоречит их конституциям.

Маргарита Головатенко