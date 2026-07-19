Бастрыкин запросил доклад о деле подростка, наехавшего на гаишника в Казани

Дело касается применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о деле 16-летнего подростка, наехавшего на гаишника в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

Дело касается применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

По данным следствия, инцидент произошел утром 14 июля 2026 года. Управляя питбайком, несовершеннолетний нарушил правила дорожного движения, выехав на проезжую часть одной из автодорог общего пользования города. На перекрестке сотрудники ДПС предприняли попытку остановить нарушителя, однако законным требованиям полицейских он не подчинился и попытался скрыться. В процессе маневрирования водитель совершил наезд на одного из инспекторов. Пострадавший сотрудник полиции был госпитализирован, подозреваемый задержан.

Реальное время / realnoevremya.ru

Учитывая резонансный характер преступления против сотрудника правоохранительных органов при исполнении, председатель СК Бастрыкин распорядился взять ход следствия на личный контроль. Руководству республиканского главка в лице Владимира Липского поручено детально доложить об установленных обстоятельствах случившегося и первичных результатах следственных действий.

Ранее стало известно о состоянии здоровья пострадавшего полицейского, которого сбил 16-летний питбайкер.

Зульфат Шафигуллин