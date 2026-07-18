БПЛА атаковали два логистических комплекса Wildberries, семь человек погибли

Склады компании в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область) подверглись атаке.

Фото: Максим Платонов

Украинские БПЛА ночью атаковали логистические комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил о семи погибших в результате атаки на склады в Котовске, еще 24 человека пострадали. В Электростали, предварительно, обошлось без жертв.

— На объекте в Тамбовской области возникший пожар локализован, открытое горение ликвидировано. В Электростали в настоящее время работают пожарные расчеты и оперативные службы. На обоих объектах была проведена оперативная эвакуация, — говорится в заявлении Wildberries.

Напомним, ранее в городском округе Солнечногорск Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации после падения беспилотных летательных аппаратов.

Зульфат Шафигуллин