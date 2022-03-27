Мединский: следующий очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоится 29-30 марта

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Глава делегации России на российско-украинских переговорах, помощник президента страны Владимир Мединский анонсировал новый очную встречу представителей Москвы и Киева. Она состоится уже на следующей неделе, 29-30 марта.



По словам главы делегации России, сегодня состоялся очередной раунд переговоров в формате видео-конференц-связи. В ходе него стороны решили встретиться очно, написал Мединский в своем telegram-канале.

Где именно пройдет встреча российской и украинской делегаций, Мединский не уточнил.

На днях Мединский назвал условия для заключения договора с Киевом. По его словам, без демилитаризации, денацификации Украины, признания Крыма и Донбасса подписание соглашения маловероятно.



Последний очный раунд российско-украинских переговоров проходил 7 марта в Белоруссии, в Беловежской пуще. Тогда, по словам советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, появились позитивные подвижки по вопросу гуманитарных коридоров.



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Дарья Акимова