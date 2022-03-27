Минобороны России доложило об уничтожении базы горючего в районе Львова и цехов местного завода

Фото: скриншот видео Минобороны

Министерство обороны России, докладывая о ходе специальной военной операции на Украине, сообщило, что вчера высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования была уничтожена крупная база горючего в районе Львова — она обеспечивала топливом украинские войска в западных областях страны, а также под Киевом.

В том же Львове высокоточными крылатыми ракетами уничтожены цеха местного радиоремонтного завода. Там ремонтировали зенитные ракетные комплексы «Тор» и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков.

Был уничтожен и расположенный недалеко от Киева склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук». Его поразили высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

Фото: Минобороны России

Всего за сутки российской авиацией поражено 67 военных объектов Украины, в том числе два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники. В ночное время средства ПВО уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов над семью населенными пунктами.

С начала проведения специальной военной операции уничтожено 289 беспилотных летательных аппаратов, 1 656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 503 единицы специальной военной автомобильной техники.



В Минобороны России уже докладывали о том, что что утром 18 марта по объектам военной инфраструктуры Украины был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности, результатом которого стало уничтожение стоянки с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе Львова.

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