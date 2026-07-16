В ГАИ Татарстана назвали самые опасные причины аварий с начала года

Наиболее тяжелые последствия имеют встречные столкновения

Фото: Артем Дергунов

С начала 2026 года в Татарстане произошло 1 540 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 161 человек. Наиболее тяжелые последствия имеют встречные столкновения. С начала года в республике произошло 98 таких аварий, в них погибли 49 человек, еще 156 получили травмы, рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции РТ Дамир Бикмухаметов.

Одной из причин тяжелых ДТП остается усталость водителей. По данным Госавтоинспекции, с начала года произошло семь аварий, в которых автомобилисты уснули за рулем. В этих происшествиях погибли 11 человек, еще девять получили травмы. Как отметил представитель ведомства, усталость существенно снижает концентрацию внимания, замедляет реакцию и может привести к засыпанию во время движения.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Также выросло число ДТП по вине нетрезвых водителей. С начала года зарегистрировано 63 таких происшествия, в результате которых погибли 19 человек, еще 88 получили травмы.

Кроме того, в Татарстане произошло 98 аварий с участием мототранспорта. Жертвами этих ДТП стали восемь человек, еще 104 пострадали.

Наталья Жирнова