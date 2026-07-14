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Четыре человека погибли в ДТП с «Ладой» и трактором в Мамадышском районе

08:38, 14.07.2026

На месте работают спасатели, проверку контролирует прокуратура

Четыре человека погибли в ДТП с «Ладой» и трактором в Мамадышском районе
Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Мамадышском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. На 3-м километре дороги Мамадыш — Кукмор — Ишкеево водитель «Лады» на большой скорости влетел в ехавший впереди трактор с прицепом. Авария произошла в 21:30

— Водитель и три пассажира легковушки скончались на месте, — сообщает прокуратура РТ.

На месте работают спасатели и экстренные службы, привлечены 6 единиц техники. Причины ДТП устанавливаются. Ранее в Набережных Челнах водитель грузовика Shacman съехал в кювет и столкнулся с поездом.

Вадим Вахрушев

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