Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

Восемь человек остаются на лечении

Фото: Айдар Раманкулов

В Татарстане после съезда автобуса в кювет 11 июля один пострадавший был выписан из больницы, еще восемь человек остаются на лечении. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики, чей ответ передает ТАСС.

В Лениногорской центральной районной больнице остаются два пострадавших, их состояние стабильное и продолжает улучшаться. Один человек уже выписан из стационара.

Шесть пострадавших находятся в Альметьевской районной многопрофильной больнице. Из них один находится в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, а четверо — в удовлетворительном состоянии, уточнили в пресс-службе.

Напомним, 11 июля на автодороге Кузайкино — Нурлат, вблизи села Ибраево в Черемшанском районе, автобус, в котором находились 46 человек (включая двух водителей и двух детей), съехал в кювет. Автобус следовал по маршруту из Самары в Набережные Челны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

Никита Егоров