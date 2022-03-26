Хронология военной спецоперации: самое важное за 26 марта

Важные события 31-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны

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По данным Министерства обороны России на 26 марта, с начала специальной военной операции уничтожено 1 627 танков и других боевых бронированных машин, 271 беспилотный летательный аппарат, 167 установок реактивных систем залпового огня, 669 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 474 единицы специальной военной автомобильной техники.

Президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации по защите Донбасса. Он предусматривает доступ к системе соцзащиты, то есть позволит военнослужащим, задействованным в спецоперации, получить право на ежемесячные выплаты, налоговые льготы и другие меры.

Утром Министерство обороны России сообщило, что высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» был уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровницы Житомирской области. Другой крылатой ракетой — «Оникс» — военные уничтожили базу горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины.

МО РФ сообщило и о совещании по вопросам реализации программы гособоронзаказа и выполнения социальных обязательств перед военнослужащими, которое провел сегодня глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, государственный оборонный заказ выполнятся планово. Уровень заключения контрактов составляет 85%, работу в этом направлении планируется завершить в апреле. Говоря о социальных обязательствах перед личным составом, Шойгу отметил, что они выполняются в полном объеме.

На территории подконтрольных российским военным Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать новые военно-гражданские администрации, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов. По его словам, там запущен процесс трансляции российского телерадиовещания, а люди все шире в расчетах используют российские рубли.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военнослужащие из этой республики выехали в Донбасс для участия в российской спецоперации. По его словам, они едут защищать и Россию, и Осетию. Он назвал боевой дух югоосетинских военнослужащих очень высоким.

Министерство национальной обороны Турции сообщило в субботу о нейтрализации в проливе Босфор объекта, напоминающего мину. Движение судов в оба направления из-за этого инцидента было временно приостановлено, но затем возобновлено. Напомним, Центр обществeнных связей (ЦОС) ФСБ 19 марта сообщил, что устaнoвленные ВМС Украины на пoдходах к портам в Черном море мины мoгyт дрейфовать в сторонy Босфора и Срeдиземноморья из-за обрывов трoсов.

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Днем Минобороны сообщило, что в течение последних дней российским мужчинам поступали звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат. Эти звонки — фейковые и осуществляются с территории Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что такие звонки «абсолютно не соответствуют действительности» и «являются провокацией украинских спецслужб».

Президент США Джо Байден снова резко высказался в адрес Владимира Путина — посещая пункт приема беженцев с Украины в Польше, американский лидер, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, что он думает о президенте России, назвал того мясником. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что новые оскорбления от Байдена в адрес российского лидера еще больше сужают окно возможностей для налаживания отношений России и США: «Странно слышать обвинения в адрес Путина от Байдена, который призывал бомбить Югославию и убивать людей, — заявил пресс-секретарь российского президента».

После этого Байден выступил с заявлением и заявил, что американские силы находятся в Европе не для вовлечения в конфликт с Россией, а для защиты НАТО. По его словам, у США есть священное обязательство, согласно статье 5 устава НАТО, защищать каждый дюйм территории альянса в полную силу своих коллективных возможностей. Он также добавил, что россияне не являются врагами США.

Также президент США не смог выговорить слово «Мариуполь» — сначала он произнес «Метрополь», затем быстро попытался поправиться, заикаясь, выговорил правильное название города. Свою речь Байден завершил словами о том, что Украина «никогда не станет победой для России» и что российский лидер «не может оставаться у власти». Позже Белый дом пояснил, что Байден не имел в виду смену власти в РФ.

Вечером Игорь Конашенков заявил, что в воздухе над Черным морем был уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю. Помимо него, Вооруженные силы России в течение дня уничтожили три украинских беспилотника над Балаклеей, Киевом и Черниговом. Также российскими средствами ПВО был сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24 над населенным пунктом Старая Басань.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, а также 25 марта читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.