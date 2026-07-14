В Казани за коррупцию посадили на 6 лет бывшего старпома прокурора Советского района

В прениях обвинение предлагало наказать Дмитрия Темникова 12 годами строгого режима со штрафом в 7 млн рублей

Фото: Реальное время

Шесть лет в колонии строгого режима предстоит провести бывшему старшему помощнику прокурора Советского района Казани Дмитрию Темникову. Такой приговор ему только что огласил суд Вахитовского района, признав виновным в покушении на получение одной взятки и попытку посредничества другой, при этом в суде установлено — себе Темников оставил лишь 20 тысяч, сообщает с процесса журналист «Реального времени».

Еще одним наказанием для осужденного должен стать уголовный штраф в 3 млн рублей, лишение классного чина и запрет в течение шести лет после освобождения занимать должности на госслужбе и конкретно в правоохранительных органах.

«Прошу меня простить за сложившуюся ситуацию», — выступил с последним словом бывший сотрудник надзорного ведомства. Вину в ходе процесса он признал лишь по эпизоду с покушением на посредничество, ранее вообще отрицал получение каких-либо денежных средств.

При этом сторона обвинения запросила для бывшего коллеги жесткое наказание — 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 7 млн рублей, лишением классного чина «младший советник юстиции» и запретом занимать должности на госслужбе в течение 10 лет после отбытия основного наказания.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Преследование Темникова началось с подачи попавшего под следствие экс-полицейского Рината Фатыхова, который в ходе досудебного соглашения с силовиками дал показания против нескольких силовиков.

Экс-сотрудника прокуратуры судили по обвинению в двух эпизодах, напомним их фабулу:

Эпизод 1. «Взятку» за отсрочку с арестом счета никто не получил: по версии СК и прокуратуры, в августе 2024-го с просьбой о помощи к Темникову обратился Ахоян, директор фирмы «Партнер», счета которой попали под арест в качестве обеспечительных мер суда по иску к этой фирме. Ахоян желал добиться отсрочки реального ареста, и Темников через знакомого выяснил, сколько денег нужно передать. В итоге в цепочке посредников, кроме Темникова, оказались еще двое — Кадышкин и Фатыхов, взяткодатель передал Темникову 180 тысяч рублей, 20 тысяч из них достались самому экс-помощнику прокурора, а вот до приставов не дошло ни рубля — «взятку» присвоил Фатыхов. Его дело рассматривалось отдельно — по обвинению в афере и вымогательстве, с учетом досудебки бывшего оперативника угрозыска, козырявшего на гражданке корочками других силовых ведомств, приговорили к 5 годам колонии строгого режима.

Эпизод 2. «Полмиллиона за возбуждение дела передать не успели»: обвинение Темникова с покушением на получение взятки также связано с Фатыховым. Силовики считают, что, пытаясь оспорить отказ в возбуждении уголовного дела о мошенничестве, казанец Ибниев заручился помощью некой Хусаиновой — планировал добиваться отмены и возбуждения дела законным способом, а та посчитала, что незаконный может быть короче и обратилась... к Фатыхову. Последний, по версии обвинения, обещал посодействовать, в том числе через знакомых в прокуратуре. Конечным получателем взятки в 500 тысяч (за отмену отказного постановления и возбуждение дела) должен был стать Темников, считают силовики, при этом предполагаемые посредники — Фатыхов и Бондарев довели до заявителя цифру в 1 млн рублей. Однако ни рубля из этой суммы никто не получил, поскольку силовики в сентябре 2024-го задержали Фатыхова по другому делу.

В ходе прений адвокат подсудимого Руслан Бариев указывал, что показания досудебщика о причастности Темникова по второму эпизоду голословны и не подтверждаются даже результатами биллинга о его местонахождении на момент предполагаемых коррупционных переговоров.

Сегодня же в Казани огласили приговор адвокату Инне Барлевой по делу о помехах правосудию.

Ирина Плотникова