В Татарстане объявлена ракетная опасность, звучат сирены воздушной тревоги
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты
На всей территории Татарстана объявлена ракетная опасность, сообщается в официальном приложении МЧС.
В Казани и крупных городах республики включили сирену воздушной тревоги. Граждан призывают принять меры безопасности.
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов.
Напомним, ранее власти Татарстана представили статистику, сколько раз с начала 2026 года в республике вводили режим ракетной опасности.
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