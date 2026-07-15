Новости происшествий

13:13 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане объявлена ракетная опасность, звучат сирены воздушной тревоги

04:12, 15.07.2026

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты

В Татарстане объявлена ракетная опасность, звучат сирены воздушной тревоги
Фото: скриншот приложения МЧС

На всей территории Татарстана объявлена ракетная опасность, сообщается в официальном приложении МЧС.

В Казани и крупных городах республики включили сирену воздушной тревоги. Граждан призывают принять меры безопасности.

канал в "Максе" Радмира Беляева

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов.

Напомним, ранее власти Татарстана представили статистику, сколько раз с начала 2026 года в республике вводили режим ракетной опасности.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также