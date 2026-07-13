Подростков из Татарстана ждет суд за поджог железнодорожного оборудования

Парни согласились пойти на преступление за 24 тыс. рублей от неизвестного лица

Фото: Динар Фатыхов

Перед судом предстанут трое молодых людей, обвиняемых в диверсиях и терактах на железнодорожном транспорте в Татарстане.

Как сообщила пресс-служба Следкома, обвиняемые, действуя по заданию злоумышленника из интернета, в августе 2025 года на участке железной дороги вблизи Лениногорска подожгли железнодорожное оборудование. Злоумышленников оперативно задержали полицейские и сотрудники регионального УФСБ сразу после совершения преступления. Обещанных 24 тыс. рублей они не получили. По ходатайству следователя суд постановил заключить их под стражу.

На данный момент следователи устанавливают заказчиков преступления, а обвинительное заключение в адрес подростков направлено в суд для рассмотрения.

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Никита Егоров